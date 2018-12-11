Росія хоче перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро" і зробити з нього виняткову військову зону. Про це йдеться у запропонованих поправках до резолюції Європарламенту щодо України.

Своїми діями Москва прагне взяти під контроль економіку південно-східної України - записано в документі. Тому США та ЄС слід обдумати адекватні заходи. Не виключено, що одним із таких кроків може стати заборона російським кораблям, що прямують з Азовського моря, заходити в порти Європи і США.

Саме сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі євродепутати обговорюватимуть імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Голосування заплановане на завтра.