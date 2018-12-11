Рейтинг "Оппозиционной платформы" в 6 раз больше, чем у "Оппозиционного блока" [ Редактировать ]
Пять партий могли бы пройти в Верховную Раду, если бы выборы проводились в конце ноября – начале декабря 2018 года. При этом более четверти потенциальных избирателей еще не определились со своим выбором. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно рейтингу, 13,1% украинцев отдали бы предпочтение ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Далее симпатии украинцев распределились таким образом:
7,3% – за партию "Слуга народа",
6,3% – за партию "Оппозиционная платформа – За життя",
6,3% – за "Блок Петра Порошенко",
5,1% – за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко,
4,5% – за Радикальную партию Олега Ляшко.
2,3% – за "Блок Святослава Вакарчука",
2,3% – за партию "Наши",
2,2% – за партию "Объединение "Самопомощь",
1,3% – за партию ВО "Свобода",
1,1% – за партию "Опозиционный блок".
за другие партии в целом - 4,5%,
26,9% респондентов еще не определились со своим выбором. 10,9% заявили, что приняли решение не участвовать в голосовании. 3,9% - вычеркнули бы все партии, испортили бюллетень.
Среди тех украинцев, которые определились со своим выбором, голоса распределились таким образом:
23,4% - за "Батькивщину",
13% – за партию "Слуга народа",
11,3% – за партию "Опозиционная платформа – За життя",
11,2% – за "Блок Петра Порошенко",
9,1% – за партию "Гражданская позиция",
8% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
4,1% – за "Блок Святослава Вакарчука",
4,1% – за партию "Наши",
3,6% – за партию "Объединение "Самопомощь",
2,2% – за партию ВО "Свобода",
2% – за партию "Оппозиционный блок".
Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года.
Итого, 5% барьер преодолевают и парламент проходят: "Батькивщина", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", БПП, "Гражданская позиция".
Это первый опрос, который проводился после создания Юрием Бойко (сопредседателем "Оппозиционного блока") и Вадимом Рабиновичем (лидером партии "За життя") объединения "Оппозиционная платформа За життя", которая уже выдвинула в президенты Юрия Бойко и собирается идти единой силой на выборы в Раду.
Напомним, что после этого в "Оппозиционном блоке" усилилось противостояние между двумя ее частями - группой, которая ориентируется на сопредседателя партии Юрия Бойко и группой соратников бизнесмена Рината Ахметова. "Ахметовцы" минимальным числом голосом исключили из фракции Юрия Бойко и 15 декабря собираются провести съезд ОБ. "Бойковцы" же заявили о нелегитимности мероприятия (съезд созывают без решения политсовета, как то требует устав партии) и называют его попыткой рейдерского захвата партии в интересах президента Петра Порошенко, чтобы отобрать голоса у единого кандидата от оппозиции.
В целом, очевидно, "ахметовцы" пытаются забрать под себя бренд "Оппозиционного блока" и противопоставить его "Оппозиционной платформе За життя".
В тоже время, последний опрос КМИСа показал, что рейтинг "Оппозиционной платформы" почти в 6 раз превышает рейтинг "Оппозиционного блока". Таким образом, можно констатировать, что большинство сторонников и "Оппозиционного блока", и партии "За життя" теперь готовы голосовать за "Оппозиционную платформу".
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