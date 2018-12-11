Группа ученых из США и Великобритании пришла к выводу, что антропогенные выбросы парниковых газов к 2030 году "откатят" климат Земли на три миллиона лет назад, а к 2150 году - на 50 миллионов лет назад. Атмосфера тех эпох была более теплой и содержала больше энергии, которая высвобождается в виде стихийных бедствий. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи количественно оценили сходство между климатом в ближайшем будущем и климатом в различные геологические эпохи Земли, используя разные модели, в которых учитывались объемы выбросов углерода в следующие десятилетия. В одном сценарии - RCP8.5 - человечество не предпринимает никаких усилий по снижению количества уходящего в атмосферу углекислого газа, а в сценарии RCP4.5 предполагается умеренное сокращение выбросов.

Ученые продемонстрировали, что в сценарии RCP8.5 к 2030 году климат вернется к показателям среднего плиоцена (три миллиона лет назад), когда средняя температура атмосферы была на 2-3 градуса выше, чем сейчас, льды Арктики были однолетними, а уровень моря - на 25 метров выше. К 2150 году климат станет эоценовым, то есть "откатится" на 50 миллионов лет назад. В те времена на Земле произошел термический максимум - резкое потепление климата на восемь градусов Цельсия, приведшее к массовому вымиранию видов.

Ранее ученые раскрыли тайна происхождения Земли.