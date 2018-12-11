Темпы роста экономики Харьковской области в 2018 году в сравнении с предыдущим годом замедлились. В текущем году фактически приостановлены иностранные инвестиции в экономику области, а если сравнивать с предыдущим годом, то цифры говорят, что уровень инвестиций упал в 6 раз. Состояние экономики и военное положение не добавляет уверенности в завтрашнем дне.

Тем важнее становятся положительные события, которые происходят в столице области.

6 декабря в Харьков приехала иностранная делегация из 23 дипломатических миссий стран Европейского Союза, чтобы ознакомиться с политической и социально-экономической ситуацией в городе. Фабио Делла Пьяцца, начальник отдела политики Представительства ЕС в Украине, возглавлявший делегацию отметил, что визит в Харьков был запланирован до введения военного положения, но поездку решили не отменять. Глава делегации сказал, что Харьков - крупный, красивый и современный город, который, не взирая на трудности в стране, развивается. По результатам поездки дипломаты подготовят отчет о ситуации в Харькове и представят его руководству Представительства ЕС в Украине. После этого будут определены приоритеты дальнейшего сотрудничества с городом.

На уровне бизнеса также происходят позитивные для города явления. 29 ноября состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Бизнес-ассоциацией "Национальное отраслевое партнерство в легкой промышленности Украины" Fashion Globus Ukraine, Концерном АВЕК, представляющим ТЦ "Барабашово", и двумя китайскими организациями - "Ассоциацией производителей швейного оборудования" и "Ассоциацией текстильной промышленности Шанхая". Участники встречи, которая проходила в Харькове, договорились о партнерских проектах, которые позволят украинским производителям легпрома иметь доступ к иностранному современному оборудованию, инновационным технологиям, тканям, которые производят более 1,2 тысячи фабрик. На территории ТЦ "Барабашово" в 2019 году будет создан современный технологический центр развития легкой промышленности - Fashion hub, в котором разместятся шоу-румы иностранных производителей как оборудования, так и материалов, тканей, фурнитуры. Здесь же можно будет обучится работе с инновационными технологиями, роботизированной техникой, современным оборудованием. Так же Fashion hub станет местом закупки всего необходимого для отечественных дизайнеров напрямую у международных поставщиков прямо в Харькове.

Этот шаг соответствует стратегии развития ТЦ "Барабашово" на 10 лет и обеспечивает привлечение международных партнеров для взаимовыгодных проектов, которые влияют на развитие не только компании, города, но и на международные торговые отношения с Украиной и на экономику страны в целом.

Стоит отметить, что "Барабашово" - отдельное явление, уникальный кейс для изучения в бизнес-школах.

Во-первых, потому что "Барабашово" - один из крупнейших оптово-розничных центров торговли Восточной Европы, занимающий 14-е место в мире в рейтинге рынков и самый крупный по площади объект торговли в Украине.

Во-вторых, потому что за 23 года из стихийного продовольственного рынка для местных жителей он превратился в "Торговый центр у станции метро имени академика Барабашова" с 18 тыс. торговых и складских мест для розничной, оптовой и сезонной торговли, куда съезжаются за покупками со всех регионов страны. В отличие от своего основного конкурента - "7-го киллометра в Одессе" - находится в черте города. Александр Фельдман, основавший этот бизнес-проект в 1995 году, по сути, открыл целое направление в бизнес-среде Украины. "Барабашово" является, по сути, хабом предпринимателей и центром предпринимательства, развивающего микро-, малый и средний бизнес. А это, если учитывать пример развитых стран, - прямое влияние на развитие экономики страны. В "Барабшово" более 15 тысяч предпринимателей обеспечивают десятки тысяч рабочих мест.

В-третьих, формат постоянно развивается, усовершенствуется. "Барабшово" - площадка для развития бизнеса в Харькове, в регионе и в Украине в целом. В планах - развитие объекта, преобразование рыночного формата, развитие инфраструктуры, создание промышленного парка, ритейл-парка, бизнес-сити. Такие проекты бизнеса, развитие инициатив с технопарковым принципом, с замкнутым циклом, с развитой инфраструктурой, с большим числом рабочих мест и социальной составляющей, согласно государственной программе развития инноваций в Украине, должны поддерживаться на всех уровнях власти.