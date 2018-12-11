Европейский Союз перечислил в пользу Украины 500 млн евро первого транша новой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщает еврокомиссар Валдис Домбровскис на своей странице в Twitter.

"Сегодня ЕС выделят Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. ЕС продолжает принимать активное участие в делах Украины и поддерживать людей", - написал он.

Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine 🇺🇦. The EU 🇪🇺 continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 11 декабря 2018 г.

Ранее мы писали о том, что в МВФ назвали условия для нового транша Украине.