Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро [ Редактировать ]
Европейский Союз перечислил в пользу Украины 500 млн евро первого транша новой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщает еврокомиссар Валдис Домбровскис на своей странице в Twitter.
"Сегодня ЕС выделят Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. ЕС продолжает принимать активное участие в делах Украины и поддерживать людей", - написал он.
Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine 🇺🇦. The EU 🇪🇺 continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 11 декабря 2018 г.
Ранее мы писали о том, что в МВФ назвали условия для нового транша Украине.
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