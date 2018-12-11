Негода в США: у Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
Сильні хуртовини в південно-східних штатах США забрали життя щонайменше трьох людей. Снігопади пошкодили лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків.
Зокрема у Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан: у деяких районах штату цими вихідними випала річна норма снігу.
На дорогах ожеледиця і замети.
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