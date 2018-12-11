12 декабря почитают память святого мученика Парамона. Ранее Парамона называли Зимоуказателем, поскольку именно в этот день можно было предсказать погоду на ближайшее время.

Утром, 12 декабря, брали метлы или веники, чтобы очистить крыши от снежных шапок. Нельзя было применять для этих целей лопату, приметы объясняли, что это делается, чтобы крыша не прохудилась.

Кстати, ранее наши предки говорили, что нельзя мести в одной избе разными вениками - это была примета, которую точно соблюдали. Нельзя было также веник под печкой держать - еда испортится.

Погоды к 12 декабря устанавливались достаточно холодные, и люди верили то, что в это время Зима бродит в медвежьей шкуре по улицам и даже крышам, будит женщин рано утром, чтобы те топили печи и готовили еду, поскольку по утрам вставать было очень тяжело.

Существовала еще одна интересная примета: в день 12 декабря необходимо было кормить кур гречихой только из правого рукава - так они начнут раньше нестись. Кроме того, в западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее бревно, чтобы постройка была прочной, и никто в семье не болел.

Говорили, что 12 декабря нужно обязательно занять у соседей что-либо: хлеб, яйца, масло и т.д. Так можно привлечь к себе удачу на следующий год.

Были распространены 12 декабря девичьи гадания, имелись и приметы, связанные с этим днем. Так, девушки замешивали тесто на речной воде, для чего подходили к водоему 3 раза и приносили воду во рту. Когда зачерпывали воду, то смотрели, что попадается в руки. Камушки предрекают брак со строителем, земля – с хлеборобом, рыба – с рыбаком. Выпечку потом ставили на скамью, и девушки приносили своих петухов. Чей петух первым попробует хлеб, та девушка и свадьбу сыграет раньше.

Народные приметы на 12 декабря

Снег закрыл долы на Парамона - метель еще неделю мести будет

Снег пошел 12 декабря - скоро будет метель

Заря окрашена в багровый свет утром 12 декабря - скоро начнутся сильные ветры

Снег еще не выпал - значит, до 19 декабря будут сильные морозы

Если человек родился 12 декабря, то его талисманом является амазонит или аметист

Красная заря 12 декабря - будет ясный день

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