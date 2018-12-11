Український консул відвідав шістьох моряків в "Лефортово" [ Редактировать ]
Український консул відвідав іще шістьох українських моряків, яких утримують в ізоляторі "Лефортово" в Москві. Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич агенції "Інтерфакс".
За його словами, стан здоров'я моряків - задовільний, вони сподіваються невдовзі повернутися на батьківщину.
У середу консул зустрінеться ще з п'ятьма українцями.
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