Український консул відвідав іще шістьох українських моряків, яких утримують в ізоляторі "Лефортово" в Москві. Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич агенції "Інтерфакс".

За його словами, стан здоров'я моряків - задовільний, вони сподіваються невдовзі повернутися на батьківщину.

У середу консул зустрінеться ще з п'ятьма українцями.