На Закарпатті стався витік нафти [ Редактировать ]
На Закарпатті стався витік нафти. Розгерметизацію нафтопроводу "Дружба" диспетчерські служби помітили сьогодні над ранок. У полі поблизу села Руське забруднено 250 квадратних метрів ґрунту. На місці працюють аварійні бригади.
Викопали ями-пастки, з яких нафту відкачують в автоцистерни. Уже встановлено, що витік стався через нелегальну врізку крадіїв. Правоохоронці зараз їх шукають. Транспортування нафти тимчасово припинено.
"Триває подальша перевірка. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до незаконних дій. А також власне встановлюється кількість видобутої речовини", - говорить Інеса Манзулич-Іванова, речник ГУ НП в Закарпатській області.
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