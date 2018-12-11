На Закарпатті стався витік нафти. Розгерметизацію нафтопроводу "Дружба" диспетчерські служби помітили сьогодні над ранок. У полі поблизу села Руське забруднено 250 квадратних метрів ґрунту. На місці працюють аварійні бригади.

Викопали ями-пастки, з яких нафту відкачують в автоцистерни. Уже встановлено, що витік стався через нелегальну врізку крадіїв. Правоохоронці зараз їх шукають. Транспортування нафти тимчасово припинено.

"Триває подальша перевірка. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до незаконних дій. А також власне встановлюється кількість видобутої речовини", - говорить Інеса Манзулич-Іванова, речник ГУ НП в Закарпатській області.