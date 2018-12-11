Масштабна акція протесту в Ірпені. Люди пікетували будівлю міської ради з вимогою провести публічне обговорення оновленого генплану, який місцеві депутати намагаються ухвалити без залучення громади. Що саме обурило ірпінців - дізнавався Даніїл Снісар.

На ранковій сесії ірпінської міської ради депутати сьогодні встановили своєрідний рекорд. Засідання тривало не більше 5 хвилин. На порядку денному - приєднання до Ірпінської громади села Михайлівська Рубежівка. Рішення обранці ухвалили більшістю голосів. Щоправда, без обговорення, попри численні акції самих жителів Рубежівки, які виступають проти об'єднання. Ще одне питання - про затвердження генплану міста, депутати взагалі не розглядали.

"Сьогодні це була просто фейкова сесія, можна сказати - технічна. По суті, сьогодні розглядалося одне запитання. Хоча усі очікували, що сьогодні буде розглядатися запитання генплану. Це дуже гаряча тема для нашого міста", - говорить Маріель Славська, жителька Ірпеня.

Знищення рекреаційних зон і тотальна забудова міста. Ірпінь ризикує перетворитися на бетонне гетто, кажуть активісти. Розповідають, новий генплан чиновники складали та затверджували тишком-нишком.

"Не просто уже речь идет о вырубке лесов или застройке поймы. Речь идет о застройке частного сектора, где живут тысячи семей. Никто не спрашивал никакого мнения тех людей. Никто не собирал подписи, согласия. Полный беспредел! Замутили просто такую мутную воду, что весь Ирпень гудит и шумит!", - говорить Тетяна Тернова, жителька Ірпеня.

На пікет біля міськради сьогодні вийшли сотні обурених жителів. Кажуть: так звані "громадські слухання" з приводу забудови міста все ж проводили. От тільки анонсували їх за кілька годин до початку, у робочий час.

"Генплан, який вони намалювали, саме намалювали, тому що там не було ніякого обговорення. Люди вже зараз дивляться, що ж вони там намалювали, що ж вони там наголосували. Ті люди, які таки прийшли на це обговорення, хоча об'ява про нього була дуже запізніла - їх навіть туди не впустили в середину", - говорить Сергій Глиняний, депутат ірпінської міської ради.

Рішення так званих "громадських слухань" про затвердження генплану активісти тепер оскаржують у судах. Ігнорує місцева адміністрація і тисячі письмових звернень від жителів з вимогою залучити громадськість до обговорення.

"Провести належні громадські обговорення. Щоб кожен міг надати пропозиції, яким чином буде розвиватися та, чи інша територія. Тому що це повинні вирішувати мешканці саме того квартального комітету, а не ті, що проживають на іншому кінці міста", - говорить Сергій Гапон, юрист.

"Колективно і письмово звертаємось останній раз до влади. Не приймати генеральний план, начебто затверджений на громадських слуханнях. Як незаконний і не враховуючий думки громади Ірпеня. Прийняти позитивний генеральний план і провести законні громадські слухання по його обговоренню", - вимагає Валерій Гребенюк, керівник громадської організації "Всеукраїнський союз внутрішньо переміщених осіб та ветеранів".

Ніхто з чиновників до протестувальників сьогодні так і не вийшов. Активісти заявили: якщо влада і надалі ігноруватиме їхні вимоги готові до радикальніших дій.