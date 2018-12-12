Скончался один из создателей культового сериала [ Редактировать ]
В США на 53 году жизни умер сценарист и продюсер Роб Десхотел, который наиболее известен по сериалу "Баффи -истребительница вампиров".
Сценарист умер от сердечного приступа, передает The Hollywood Reporter.
Десхотел также известен работой на сериалами "Шоу 70-х", "Настоящая кровь", "Майк и Молли" и "Все схвачено".
Ранее мы сообщали о том, что умер молодой украинский актер Тарас Мельничук.
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