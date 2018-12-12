Українсько-словацький кордон потерпає від скупчення фур [ Редактировать ]
Черговий транспортний колапс на кордоні. Цього разу - скупчення фур. Великогабаритний транспорт з усієї країни рушив до Європи через українсько-словацький кордон. Далекобійники звинувачують митників у непрофесійності. А ті переконують - працюють у звичному режимі. У ситуації розбиралася Мар'яна Мартин.
Далекобійник Іван прибув до Ужгорода зі Львова ще у четвер. До пункту призначення словацького Пряшева йому залишилося проїхати якихось 100 кілометрів. Однак чоловік і приблизно не може сказати, коли буде на місці.
"Я везу металоконструкції. От мені їхати до Словака тут 2 години до вигризки, а я стою 5 з половиною суток. 5,5 сюда і 4 назад, і маєте", - говорить Іван Худик, далекобійник зі Львова.
По 4-5 днів у черзі й інші вантажівки. Шофери змушені ночувати у своїх автівках, тут же й харчуються.
"- Думаєте, що доведеться аж до п'ятниці?
- Канєшно. Ну наші ж таможніки не работают ніфіга. Пока чай попють, пока кофе попють, і смена закончилась.
- Я бачу ви так добре затарилися.
- Так тоже їсти нада шось. Тут живем", - говорять Павло та Юрій, далекобійники з Ковеля.
Черга на пункті пропуску розтяглася більше ніж на 6 кілометрів. Тут кілька сотень фур. Митники та прикордонники, зі свого боку, наголошують: йдеться не про черги, а про скупчення вантажівок. І така ситуація склалася не через добру чи погану роботу стражів кордону.
"Пункт пропуску працює у штатному режимі. Ніяких ускладнень в оформленні не спостерігаємо", - заявляє Олена Ткачук, речник Чопського прикордонного загону.
Багато охочих потрапити до Європи саме через українсько-словацький кордон, оскільки квоти, виділені Україні на в'їзд до Польщі, вичерпано. Рушили через Словаччину і далекобійники з Росії, Білорусії та Туреччини, бо відповідні квоти вибрали й ці країни.
"Тут ні туалету, ні умивальника. Нічого нема. Я вперше їду сюди, бо зараз немає дозволів їхати через Угорщину. Щойно дозволи з'являться, буду їздити як завжди", - жаліється Мехмет Вагі, далекобійник з Туреччини.
В Укртрансбезпеці Закарпаття кажуть: ситуацію до кінця року навряд чи вдасться вирішити.
"- Є домовленість, да, яка кількість дозволів додається, обмінюються країнами. Тобто вже видали цю кількість. Після цього була ще додатково надана кількість. І всі ті дозволи вже використані повністю.
- І до кінця року їх уже не буде?
- Ну, це залежить від того чи буде засідання міжурядової змішаної комісії", - говорить Сергій Кейс, заступник начальника Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області.
Тож якщо додаткових квот не буде, водіям, вочевидь, доведеться запастися терпінням.
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Черговий транспортний колапс на кордоні. Цього разу скупчення фур. Великогабаритний транспорт з усієї країни рушив до Європи через українсько-словацький кордон. Далекобійники звинувачують митників у непрофесійній роботі. А ті переконують - працюють у звичному режимі