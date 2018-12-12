75 мільйонів років тому від кроків цього шестиметрового велетня тремтіла земля

Довгоочікувана виставка запрацює незабаром у Торонто. Там уперше покажуть рештки динозавра, якого знайшли кілька років тому. Чому це особливий експонат - розповість Анна Філь.

75 мільйонів років тому від кроків цього шестиметрового велетня тремтіла земля. Тепер його зможуть побачити відвідувачі Королівського музею у Торонто. Рештки рептилії знайшли у США у 2014. І назвали незвичним як для динозавра іменем Зуул. Справа у тому, що за 30 років до виявлення скелета рептилії, напрочуд схоже створіння вигадали творці комедійного фільму "Мисливці на привидів". Кіношний тезка динозавра мав таку ж будову черепа і теж бігав на чотирьох лапах.

"Я - Ден Ейкройд, я грав Рея Стенца у "Мисливцях на привидів". В руках у мене ви бачите зображення персонажа нашого фільму на ім'я Зуул. Для нас велика честь, що таким самим іменем нарекли цю величну істоту", - говорить Ден Ейкройд, актор.

З латинської "ім'я" динозавра перекладається як "Зуул, руйнівник гомілок". Адже помахом гігантського хвоста миролюбна рептилія легко могла перебити ноги своєму запеклому ворогу - тиранозавру.

"Ось ця величезна скам'янілість - майже увесь хвіст Зуула. Не вистачає лише частини, яка з'єднувала хвіст із тулубом. А ось тут - кінчик хвоста. Фактично, це дивовижна зброя. Динозавр орудував хвостом, як булавою з шипами, і відмахувався ним від хижаків. Такий хвіст мали усі представники роду анкілозаврів, до якого належав і Зуул", - розповідає Вікторія Арбор, куратор виставки.

З-поміж своїх родичів анкілозаврів - Зуул зберігся найкраще. На хвості палеонтологам вдалося виявити навіть рештки шкіри тварини. Для вчених це - справжній скарб.

"Це просто диво, що збереглася шкіра Зуула. Зазвичай ми не уявляємо, якою на вигляд була тварина, бо шкіра розкладається після смерті динозавра. У цьому ж випадку в нас є і скелет, і шкіра, тож ми можемо точно відтворити зовнішність Зуула", - говорить Вікторія Арбор, куратор виставки.

Відтворили "руйнівника гомілок" і в анімаційній подобі - у комп'ютерних іграх. Їх теж пропонують на виставці. Відкриється вона цієї суботи і триватиме до травня наступного року.