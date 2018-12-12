Ребенок прославился в сети из-за необычных глаз (фото) [ Редактировать ]
Пользователи сети обратили внимание на фото мальчика из Таиланда, у которого необычный для азиата ярко-синий цвет глаз. Снимок ребенка опубликовала мастер маникюра Ванида Пилачай, отметив, что это сын ее клиентки.
Преподаватель университета Джессада Дендуангборипант по биологии и генетике на своей странице в Facebook рассказал, что среди азиатов встречаются голубые и синие глаза. Нетипичный оттенок объясняется мутацией гена ОСА2, передающейся по наследству. Также обладателями светлых глаз могут быть люди с редкой болезнью - синдромом Ваандербурга. Кроме того, преподаватель рассказал, что пообщался с семьей необычного синеглазого малыша и сделал вывод, что ребенок не носит линзы, и цвет его глаз - настоящий.
Мама ребенка Панатда Чуме удивлена такому ажиотажу вокруг своего сына и периодически постит себе на страничку фото, видео и ссылки на публикации о ее ребенке.
Недавно мы писали о женщине, которая похудела на треть из-за уродливого свитера.
по теме
В США засняли необычное явление (фото)
Снимок обнародовал пользователь Twitter
Мужчина построил целый город для семьи мышат (фото)
Сначала он построил дом для одной мыши
День домашних животных: необычные питомцы со всего мира
Все привыкли, что домашними питомцами могут быть кошки, собаки или даже, к примеру, змеи
Как получаться красивым на фото
Фотографы и стилисты из Великобритании поделились несколькими правилами
"Улыбка, как у Джокера": Лорак раскритиковали за ботокс (фото)
Украинская певица Ани Лорак поделилась новым фото на своей странице в Instagram.