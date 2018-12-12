Пользователи сети обратили внимание на фото мальчика из Таиланда, у которого необычный для азиата ярко-синий цвет глаз. Снимок ребенка опубликовала мастер маникюра Ванида Пилачай, отметив, что это сын ее клиентки.

Преподаватель университета Джессада Дендуангборипант по биологии и генетике на своей странице в Facebook рассказал, что среди азиатов встречаются голубые и синие глаза. Нетипичный оттенок объясняется мутацией гена ОСА2, передающейся по наследству. Также обладателями светлых глаз могут быть люди с редкой болезнью - синдромом Ваандербурга. Кроме того, преподаватель рассказал, что пообщался с семьей необычного синеглазого малыша и сделал вывод, что ребенок не носит линзы, и цвет его глаз - настоящий.

Мама ребенка Панатда Чуме удивлена такому ажиотажу вокруг своего сына и периодически постит себе на страничку фото, видео и ссылки на публикации о ее ребенке.

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