У Страсбурзі відбудеться церемонія вручення премії імені Сахарова [ Редактировать ]
Сьогодні у Страсбурзі відбудеться церемонія вручення премії імені Сахарова "За свободу думки". Європарламент присудив її українському режисерові та політв'язню Олегові Сенцову.
На церемонію вручення премії до Страсбурга приїхали його двоюрідна сестра Наталія Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.
Сам незаконно засуджений режисер нині перебуває у колонії російського міста Лабитнангі.
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