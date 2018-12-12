Українців серед загиблих або поранених внаслідок стрілянини у французькому Страсбурзі немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава представництва України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

Нагадаю, напередодні ввечері біля різдвяного базару у центрі міста чоловік відкрив вогонь по перехожих. Від отриманих поранень загинули 3 людини, 12 - ушпиталили. Поранили й самого стрільця, утім йому вдалося втекти на вкраденій машині таксі. Поліція оточила район інциденту і розшукує зловмисника.

Під підозрою 29-річний уродженець Страсбурга. Напередодні вранці його планували заарештувати за підозрою у причетності до вбивства, проте чоловіка - не виявилося вдома. За даними каналу BFM TV, підозрюваний пов'язаний з радикальними ісламістами. Після теракту по всій країні посилюють антитерористичні заходи. Зокрема, контроль на кордонах.

"Загалом на пошуки стрільця мобілізували 350 людей: 100 поліцейських, два гелікоптери, антитерористичну спецслужбу РЕІД й антитерористичні війська Сентінелль. Усі об'єкти, які були оточені через нещодавні події, знову відкриті. Із родичами загиблих працюють команди психологічноїї підтримки. Школи, ліцеї та коледжі Страсбурга сьогодні працюватимуть у звичайному режимі. Утім, батьки можуть залишити дітей вдома на власний розсуд. Місто перебуває під посиленою охороною", - заявив Крістоф Кастанер, глава МВС Франції.