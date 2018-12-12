Во вторник, 11 декабря, президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной Радой изменения в госбюджет Украины 2018 года, предусматривающие увеличение расходов на выплату пенсий на 10,778 млрд грн. Об этом сообщается на сайте парламента.

Повышение расходов будет компенсировано экономией по ряду других программ, в частности, сократятся расходы по социальной помощи на 7,2 млрд грн, а также расходы на реформу госуправления на 1,208 млрд грн.

Кроме увеличения расходов на выплату пенсий, закон предусматривает повышение расходов на доплаты за работу в зоне отчуждения - на 227,4 млн грн, на продолжение модернизации антарктической станции Академик Вернадский - на 27,6 млн грн.

Также закон предусматривает сохранение на счетах местных бюджетов на конец 2018 года неиспользованных субвенций из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны увеличат расходы на вооружение.