Кофе спасет людей от слабоумия [ Редактировать ]
Американские ученые выяснили, что в кофе содержится вещество, которое способно затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, сообщает MedicalXpress.
В восковой внешней оболочке кофейных бобов содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) - жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. Результаты исследований показали, что EHT препятствует накоплению в мозге мышей белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.
Исследователи давали подопытным мышам небольшие дозы ЕНТ и кофеина. Каждое из этих веществ само по себе оказалось не очень эффективным, но в сочетании предотвращают образование вредного белка.
Результаты исследования показывают, что в человеческом организме кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции.
Ранее podrobnosti.ua рассказали, как легко и просто улучшить память.
по теме
Ученые сделали неожиданное заявление о пользе фаст-фуда
Ученые заявили, что фаст-фуд имеет полезные свойства для человеческого мозга
Семена чиа: как правильно есть
Семена чиа включают большое количество белка, клетчатки, кальция, антиоксидантов и Омега-3
Кому опасно есть хурму
Хурма - кладезь витаминов и полезных веществ, которые так необходимы организму в холодное время года
Как выбрать спелый гранат
Сезон гранатов начинается в сентябре и длится аж до конца января. Да, прежде всего мы любим этот фрукт за терпкий вкус, однако не стоит забывать, что плод граната содержит немало полезных веществ - магний, железо, кальций, калий, натрий, клетчатка, фосфор, всевозможные витамины. Но как выбрать правильный и вкусный плод?
5 мифов о сахаре, которые пора забыть
Некоторые люди не могут обходиться без сахара. Другие же наоборот, стараются избегать его всегда и везде. Такое отношение к этому продукту породило немало мифов, в которые верят миллионы человек по всему миру