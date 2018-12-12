Американские ученые выяснили, что в кофе содержится вещество, которое способно затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, сообщает MedicalXpress.

В восковой внешней оболочке кофейных бобов содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) - жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. Результаты исследований показали, что EHT препятствует накоплению в мозге мышей белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи давали подопытным мышам небольшие дозы ЕНТ и кофеина. Каждое из этих веществ само по себе оказалось не очень эффективным, но в сочетании предотвращают образование вредного белка.

Результаты исследования показывают, что в человеческом организме кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции.

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