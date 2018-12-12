В Черном море шторм перевернул яхту с людьми [ Редактировать ]
В ночь на среду, 12 декабря, в акватории Геленджикской бухты в Черном море перевернулась яхта с пятью людьми на борту, один человек пропал без вести. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В ночь на среду в акватории Геленджикской бухты в 10-15 метрах от берега была обнаружена опрокинувшаяся яхта Вега, принадлежавшая жителю Геленджика", - говорится в сообщении.
На борту, по данным следствия, находились пять человек. В результате шторма троих человек смыло волной в море, двое из них самостоятельно добрались до берега. Местонахождение третьего мужчины устанавливается.
Ранее мы писали о том, что в Черном и Азовском морях объявили штормовое предупреждение.
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