Новый год 2019: сколько будут "отдыхать" банки Украины [ Редактировать ]
Национальный банк Украины сообщил о порядке работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей в конце 2018 - начале 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора.
"30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий Национального банка Украины, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не будут работать", - говорится в сообщении.
Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка Украины (далее - СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года: 27, 28 декабря 2018 СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа:
29 декабря 2018 года в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органов Госказначейства Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.
2 января 2019 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
Также в период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный НБУ 28 декабря 2018 года.
Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни.
Ранее мы сообщали, что в украинских банках выросли ставки по депозитам.
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