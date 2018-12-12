Во Львове мужчина в состоянии наркотического опьянения избил своих родителей и применял в отношении них электрошокер. Об этом сообщает пресс-службу патрульной полиции во Львовской области.

Сигнал на улицу Антона Головатого о домашнем насилии поступил в полицию сегодня около 5:00 утра.

"Патрульные 3 батальона связавшись 49-летней заявительницей, услышали ужас. 30-летний сын бьет ее и отца и применяет электрошокер", – говорится в сообщении.

Когда инспекторы прибыли на место вызова, услышали крики из квартиры. Женщина кричала, что сын в состоянии наркотического опьянения, закрыл двери и отломил ключ.

"Совместными усилиями спасателей и патрульных двери удалось открыть. На дебошира надели наручники. Медики, осмотрев его, забрали на лечение. Экспресс-тест подтвердил наркотическое опьянение", – отметили в патрульной полиции.

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