В Киеве из-за снегопада запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с 16:00 12 декабря. Об этом сообщает "Укравтодор" в Facebook.

Как отмечается, ограничения вводят для обеспечения движения легковых автомобилей по Киеву.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (сильные осадки в виде снега) и с целью бесперебойной работы спецтехники по обеспечению движения автотранспорта в Киеве, временно будет запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев с 16-00 час.12 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий с 15:00 ограничивается движение грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на отдельных участках дороги общего пользования по Киевской области.

Напомним, на Украину надвигается мощный циклон.