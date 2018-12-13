13 декабря почитается память Андрея Первозванного, который принадлежит к числу 12 апостолов Иисуса Христа.

Святого Андрея в народе Первозванным зовут, потому что, согласно бытующему мнению, он первым из апостолов последовал за Христом, приведя затем и своего брата - Петра.

Целители и знахари считали день Андрея Первозванного своим праздником. Поэтому, они 13 декабря проводили различные магические и лечебные обряды, и клиентов в этот день у них было более чем достаточно.

В некоторых регионах была распространена традиция приносить магам и целителям различные подарки, чтобы задобрить их, поскольку такие люди, как известно, способны нанести порчу. Девушки часто гадали в день Андрея Первозванного и изучали приметы. Причем, необходимо было поститься накануне и никому не говорить о намерении узнать свою судьбу. За вечерней трапезой девушка отламывала кусок от своего хлеба и клала его под подушку перед сном – должен явиться суженый.

Приметы на 13 декабря:

Ясный и морозный день предвещает хороший урожай

Если снег на Андрея выпал и не тает – значит, лежать снег будет вплоть до начала апреля

Если человек родился 13 декабря, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит и карнеол

Огонь в печи горит красным пламенем – будут морозы. Белый огонь, соответственно, предвещает оттепель

Если снег в этот день ляжет, то он задержится еще на 100 дней

Уголь крутится на лучине – будут морозы

Холодно и ясно 13 декабря – будет хороший урожай в следующем году

Кошка вылизывает хвост, лапы и тело – жди ясного морозного дня

Быстрые и низкие облака – приметы к тому, что скоро будет стужа.

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