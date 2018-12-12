Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться завтра - про це повідомила канцлер Ангела Меркель, виступаючи перед депутатами Бундестагу.

"Ми занепокоєні поведінкою Росії. І не схвалюємо одностороннього використання Азовського моря", - наголосила Меркель.

Нагадаємо, обмежувальні заходи - пов'язані з обстрілом та захопленням російськими військовими українських кораблів та екіпажів у Керченській протоці 25 листопада.