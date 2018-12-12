Німеччина підтримує розширення санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться завтра - про це повідомила канцлер Ангела Меркель, виступаючи перед депутатами Бундестагу.
"Ми занепокоєні поведінкою Росії. І не схвалюємо одностороннього використання Азовського моря", - наголосила Меркель.
Нагадаємо, обмежувальні заходи - пов'язані з обстрілом та захопленням російськими військовими українських кораблів та екіпажів у Керченській протоці 25 листопада.
по теме
Німеччина пропонує закрити порти для російських суден
Блокада проти блокади. У Німеччині пропонують закрити європейські та американські порти для російських суден. Чи наважаться?
Німеччина закликає закрити порти для російських суден
Що стоїть за гучною заявою?
Україна закликала США та ЄС закрити порти для російських суден - Петро Порошенко
Петро Порошенко через агресію в Керченські протоці закликав Захід запровадити "Азовський пакет санкцій" проти Росії
Германия поддерживает ужесточение санкций против России - Меркель
Речь идет о реакции Европы на нападение россиян в Черном море и захват ими украинских кораблей с экипажами
Меркель выдвинула требование президенту России
Проведение переговоров между президентом России и канцлером ФРГ состоялись по инициативе Берлина