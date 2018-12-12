Микроволновая печь является одним из самых популярных бытовых приборов и она есть практически на каждой кухне. Однако она не так безопасна. Узнайте, какие продукты ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке.

Стоит знать и помнить, что повторное разогревание уже приготовленной еды уничтожает ее первоначальные свойства. Именно поэтому для разогревания в микроволновой печи стоит брать ровно такую порцию, которую вы сейчас съедите, сообщает znaj.ua.

Никогда не стоит разогревать в микроволновке хлеб. Он теряет свои первоначальные свойства и аромат, становится тягучим.

Нельзя помещать для разогрева брокколи, так как этот овощ теряет все свои полезные свойства при повторном разогреве.

Особенно важно никогда нельзя класть перец чили. При нагревании он выделяет облако ядовитого смога.

Эксперты также отмечают, что не стоит размораживать таким способом фрукты и ягоды. Они моментально потеряют все полезные вещества и преобразуют их в опасные канцерогены.

Картофель полностью теряет свою пищевую ценность при разогреве. Более того, блюда из этого продукта нельзя оставлять надолго даже при комнатной температуре – в них образуются вещества, вызывающие тошноту и пищевое отравление.

Зато в микроволновке можно приготовить завтрак за 5 минут. Рецепты читайте у нас.