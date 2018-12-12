Киев "застыл" в пробках (карта) [ Редактировать ]
Многочисленные пробки на киевских дорогах образовались в Киеве вечером 12 декабря. Об этом сервис Google Maps.
На левом берегу Киева пробки образовались на Бориспольском шоссе, проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Харьковском шоссе, ул. Гната Хоткевича, а аткже в районе станций метро "Черниговская" и "Левобережная".
Также движение осложнено на мосту Метро и мосту Патона.
Более того, на правом берегу пробки наблюдаются на Набережном шоссе, Владимирском спуске, Крещатике, Подоле, Воздухофлотском проспекте, ул. Новоконстантиновская, проспекте Степана Бандеры, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, на проспекте Победы.
Не спасло Киев от пробок даже то, что въезд в город ограничили.
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