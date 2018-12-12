Борги по зарплатам: освітяни Сміли та Кам'янки отримають всі виплати Нового року - Сергій Рудик [ Редактировать ]
Освітяни Сміли та Кам'янки до Нового року отримають усю зарплату. Кабінет Міністрів сьогодні схвалив пропозицію нардепа Сергія Рудика щодо перерозподілу освітньої субвенції місцевим бюджетам на поточний рік.
За його словами, заборгованість на сьогодні становить понад два мільйони у Смілі та понад півтора - у Кам'янці. Проте вже найближчим часом казначейство має перерахувати кошти до місцевого бюджету.
"В кінці року завжди залишаються залишки по іншим програмам, і ключовим питанням є - як їх перерозподілити, кому їх перерозподілити, в яких обсягах.
Моя позиція як народного депутата була - перерозподілити на зарплати, на захищені статті. Що завгодно можна скорочувати, тільки не зарплати людей! А враховуючи те, що освітянам Кам'янки заборгували 1,6 млн, а Смілі 2,3 мільйона - то зробити це треба було якомога швидше", - наголосив Сергій Рудик, народний депутат України.
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