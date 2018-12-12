Військові пенсіонери отримають юридичну підтримку у Європейському суді з прав людини - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Без надбавок до пенсій. Велика Палата Верховного Суду сьогодні відмовила у задоволенні апеляцій пенсіонерам-силовикам, які вимагають від чиновників справедливого перерахунку пенсійних виплат.
Рішення касаційного суду намагалися оскаржити близько 100 колишніх співробітників МВС. Свою правоту силовики тепер відстоюватимуть у Європейському суді з прав людини - за підтримки нардепів.
Несправедливим рішення суду вважає й лідер соціалістів. Сергій Каплін пообіцяв пенсіонерам надати юридичну підтримку.
"Наша потужна юридична команда готує відповідні позови і звернення до Європейського суду. І там, у Європі, якщо тут немає такої справедливості, то будемо шукати у Європі справедливість. І держава Україна буде платити із власної державної бюджетної кишені всім тим людям, яким сьогодні "плюнули в обличчя". А це, ще раз хочу наголосити - майже 200 тисяч родин. Це 600-700 тисяч чоловік, які жили на цю жалюгідну пенсію", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, лідер "Соціалістичної партії".
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