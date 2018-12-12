Европейскому парламенту предлагают призвать Европейский Союз закрыть европейские порты для российских судов из Азовского моря и ввести целенаправленные санкции против России за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

Об этом говорится в предлагаемой румынским евродепутатом Кристианом Предой поправке к проекту резолюции Европарламента, которая является частью представленного 11 декабря содокладчиком ЕП по вопросам Украины Михаэлем Галером доклада о состоянии имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В частности, Европарламенту предлагается решительно осудить сознательный акт агрессии Российской Федерации против Украины, который произошел 25 ноября в Керченском проливе, и потребовать немедленное и безусловное освобождение всех украинских судов и моряков, к которым надо относиться как к военнопленным.

Также предлагается "ЕС и его странам-членам ввести целенаправленные санкции, если украинских военнослужащих не освободят и если не будет какого-либо дальнейшего обострения".

Депутатам ЕП предлагают подчеркнуть, что нет оправдания применению Россией такой военной силы против украинских судов. В поправке выражается серьезное беспокойство, что это может быть "ползучей попыткой" аннексии суверенных прав Украины в Азовском море с целью превращения этого моря в российское "внутреннее озеро" и исключительно военную зону.

В то же время, в поправке говорится, что Европарламент "призывает ЕС и его страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, идущих из Азовского моря, если Россия не восстановит свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море".

Евродепутаты призывают использовать все дипломатические средства для уменьшения напряжения ситуации и "приветствуют предложение посредничества между Киевом и Москвой".

Кроме того, в поправке выражается настоятельный призыв к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее странам-участницам расширить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на регион Азовского моря.

Ранее мы сообщали, что Европарламент принял резолюцию по санкциям против России.