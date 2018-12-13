Адвоката Трампа відправили за ґрати [ Редактировать ]
До трьох років ув'язнення засудив Окружний суд Вашингтона колишнього адвоката Дональда Трампа - Майкла Коена. серед звинувачень - порушення правил фінансування виборчої кампанії.
Ідеться про те, що юрист - за вказівкою Трампа - заплатив за "мовчання" двом жінкам, із якими майбутній американський президент мав інтимні стосунки.
І це було профінансовано з грошей, передбачених на виборчу кампанію.
Нагадаю, Майкл Коен є одним із фігурантів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде справу щодо втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року, та зокрема зв'язків Трампа з Кремлем.
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