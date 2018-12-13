До трьох років ув'язнення засудив Окружний суд Вашингтона колишнього адвоката Дональда Трампа - Майкла Коена. серед звинувачень - порушення правил фінансування виборчої кампанії.

Ідеться про те, що юрист - за вказівкою Трампа - заплатив за "мовчання" двом жінкам, із якими майбутній американський президент мав інтимні стосунки.

І це було профінансовано з грошей, передбачених на виборчу кампанію.

Нагадаю, Майкл Коен є одним із фігурантів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде справу щодо втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року, та зокрема зв'язків Трампа з Кремлем.