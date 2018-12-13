Приметы на 14 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
14 декабря в церкви почитается память святого Наума – одного из 12 малых пророков. Родился он в селении Елкоша, расположенном в Северном Израиле. Под его именем выпущена ветхозаветная книга, в которой достаточно ярко описаны политическое и религиозное состояние Израиля того времени. Согласно преданию, умер Наум в возрасте 45 лет и был похоронен на Родине.
Ранее пророк Наум считался покровителем учащихся, за что его и прозвали Грамотником.
Считалось, что во время уроков нельзя есть, иначе выученное заешь, книгу нельзя оставлять открытой – все, что учил, позабудешь. А еще люди верили, что пророк Наум и худой разум наведет на ум.
Приметы на 14 декабря
- Если ветер северный, то грядет сильное похолодание.
- Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга.
- Собачий лай слышно глухо - к снегопаду.
- Облака против ветра плывут - к похолоданию.
- Если 14 декабря месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если "на спинке лежит" - к потеплению.
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