Українські військові провели навчання, у зоні операції об'єднаних сил. Залучили підрозділи зенітних ракетних військ протиповітряної оборони, які були озброєні комплексами С-300.

Військові здійснили пошук, розпізнавання та захоплення контрольної цілі, її супроводження та умовне знищення. Залучені до тренувань підрозділи виконали завдання у повному обсязі - йдеться у повідомленні штабу.