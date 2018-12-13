На Донбасі пройшли навчання С-300 [ Редактировать ]
Українські військові провели навчання, у зоні операції об'єднаних сил. Залучили підрозділи зенітних ракетних військ протиповітряної оборони, які були озброєні комплексами С-300.
Військові здійснили пошук, розпізнавання та захоплення контрольної цілі, її супроводження та умовне знищення. Залучені до тренувань підрозділи виконали завдання у повному обсязі - йдеться у повідомленні штабу.
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