Автомобілем, автобусом, а віднедавна й залізницею. Швидкісний експрес зі столичного вокзалу до аеропорту "Бориспіль" курсує вже більш ніж три тижні. Щоправда, не обійшлося й без "сюрпризів". Тричі рейкові автобуси не доїхали до пукту призначення, а зупинилися просто серед поля. В "Укрзалізниці" переконують: усі проблеми вирішили - потяги курсують за графіком. Чи дійсно це так? Знає Богдан Вербицький.

Сполучити аеропорт "Бориспіль" та столичний вокзал залізницею планували ще у 2010. Тоді на будівництво "гілки" хотіли витратити десять мільярдів гривень. Проект, реалізований Укрзалізницею в листопаді, коштував майже в 20 разів дешевше.

"Строк окупності цього проекту до 10 років ми розраховуємо його окупити. Більше того, це буде прибутковий проект для Укрзалізниці. Ми розраховуємо провести за рік порядка яка два з половиною мільйонів пасажирів. Тобто це 200 мільйонів доходів, це лише Пдв там майже 40 мільйонів виходить", - говорить Олександр Красноштан, директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних перевезень далекого сполучення АА "Укразалізниця".

Головне завдання проекту - надійний, та головне швидкий спосіб доїхати до "Борисполя".

"Наближаємося до цифри 20 тисяч пасажирів. Здійснено вже більше 600 рейсів і з них лише три рейси прослідувало не графіком, тобто там дійсно були технічні несправності. Технічні несправності усунені, проведено повну ревізію, повний чек рухомого складу. Процент виконання рейсу графіком більше 99,6 відсотка. Навіть зараз бачите, снігопад все, але ніяких проблем немає", - говорить Олександр Красноштан.

"Купувала там прямо на месте. В терминале в этом, очень удобно карточкой. прекрасно все. Без опозданий все вовремя. 80 гривен", - говорить Лариса, пасажирка.

Окрім потягу, доїхати до аеропорту можна автобусом, або на таксі. Однак на дорогу доведеться витратити більше часу та грошей.

"А підкажіть будь ласка, а до Борисполя скільки буде? - Ну от КП там гривень 500 вийде".

""Д" термінал. - Ну смотри, 20 гривен за километр, ну я знаю там давно не был. Где-то гривен 800".

Центральний вокзал столиці. Саме звідси щогодини експрес відправляється до Борисполя. За розкладом подорож триватиме більше ніж півгодини. Ну що, перевіримо.

"Ваш квиточок можна? - Tickets? Yes".

Тестує новий вид транспорту й іноземці. Джон з Голандії. Летить додому - в Амстердам.

"Це дуже комфортно. Користуюсь ним вперше. Коли я приїжджав сюди, 2 місяці тому, цього поїзду ще не було. Але я почув, що запустили, ну і вирішив спробувати. - Як думаєте, встигнете? Не зупиниться випадково? - Ахахаха. Ні, гадаю, все буде добре", - говорить Джон, турист.

Не боїться запізнитися на літак й Дмитро. Разом із сім'єю чоловік прямує на відпочинок до Іспанії.

"Ну, це бувають такі малесенькі проблеми з початку експлуатації, а щас я думаю все буде добре. Ми випадково пересіли з поїзду 148 з Одеси та прийняли рішення сісти на Київ-Бориспіль з Дарниці, а не з Києв-пасажирського", - говорить Дмитро, пасажир.

Вже зовсім скоро пересісти на експрес можна буде і з метро. Потяг планують інтегрувати в "зелену" гілку підземки.

"В наступному році ми плануємо будівництво, реконструкцію станції "Видубичі" для того, щоб нашим пасажирам було зручно і вони могли доїхати не тільки з вокзалу, не тільки з Дарниці, а вони могли з метрополітену по закритому накритому тунелю пройти на нашу станцію і доїхати до аеропорту", - говорить Роман Веприцький, виконуючий обов'язки директора регіональної філії Південно-західної залізниці.

До терміналу потяг прибув вчасно. Відстань від центрального вокзалу до "Борисполя" експерс подолав за 38 хвилин.