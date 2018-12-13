Політики "Опозиційної платформи - За життя" назвали дії СБУ провокацією проти духовенства УПЦ [ Редактировать ]
СБУ попередила провокації, сплановані російськими спецслужбами. Готували їх начебто до дня проведення об'єднавчого собору в Києві. Про це сьогодні заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко. За версією слідства, організатором замовних протесних акцій мав стати житель Києва.
ФСБ вийшла на нього в листопаді цього року. В Москві чоловікові передали п'ять тисяч доларів і детально проінструктували, зокрема щодо координації дій із священнослужителем Києво-Печерської Лаври.
"Основною версією, яку ми розглядаємо на сьогодні - це скоєння зочину по відношенню до осіб котрих планувалося залучити до цих акцій, а саме вчинення резонансних протиправних дій, пов'язаних із загибеллю та пораненням простих громадян, доатково залученими о цього особами. Це з оного боку мало стати підтвердженням попередніх страшилок про переслідування вірян УПЦ радикалами і захоплення святинь, а з іншого боку могло поставити під загрозу проведення об'єднавчого собору", - говорить Віктор Кононенко, заступник глави СБУ.
На ситуацію вже відреагували політики "Опозиційної платформи - За життя". Дії спецслужб вони назвали черговою провокацією проти намісника Києво-Печерської лаври. Також наголосили, що таким чином продовжується тиск на представників канонічної УПЦ, які не підтримують позицію щодо Томосу. Нардепи звернулися до правоохоронців негайно припинити репресії проти ченців і духовенства. І дотримуватися Конституції та законів України, які захищають права і свободи вірян.
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