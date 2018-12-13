Нова комедія українського виробництва має вийти в прокат уже за кілька днів. Сьогодні в столиці відбувся передпоказ стрічки. Чого очікувати глядачам? Дивіться в нашому матеріалі.

"Секс и ничего личного". Комедия. Адаптация канадского, а затем литовского фильма".

Це не відверте зізнання, а назва нової кіно-картини українського виробництва - "Секс та нічого особистого". Актори, режисери, продюсери та власне автори - влаштували передпоказ нової повноекранної комедії.

"Фильм мы снимали в трех городах - в Праге, во Львове и в Киеве. Основная часть сьемок была во Львове. Задействовали много местных актеров", - говорить Ольга Ряшина, режисер фільму "Секс та нічого особистого".

Режисер каже, загалом знімальний процес проходив досить легко. Однак, були деякі складнощі. Довго шукали на головну героїню комедії. Адже вона мала грати досить специфічну роль.

"Я граю Діану - стриптизерку. Ми намагались з режисером Ольгою Ряшиною - щиро, по-доброму, поговорити з людьми про тему сексу. І я гадаю, у нас вийшло не вульгарно", - говорить Анжеліка Ніколаєва, акторка фільму.

"У нас, так? - Так. - Я думаю, починаючи з цього, люди будь-якого віку знайдуть в цьому фільмі щось миле, казкове, романтичне і повчальне, мабуть", - Наталя Мазур, акторка фільму.

Серед авторів картини комедійна команда "Вар'яти шоу". У знімальній групі переконані - завдяки їхньому сценарію, фільм вийшов легким та зовсім не вульгарним. А от ефективностю знімального процесу - завдячують саме молодій режисерці.

"Ее не надо было проталкивать, она сама такая - с твердой режисерской рукой. Человек, которій может класно расспределять свои силы", - говорить Юрій Мінзянов, генеральний продюсер фільму.

"Когда я начинала работать над фильмом, моей основной задачей было создать атмосферу - чтобы всем было хорошо", - говорить Ольга Ряшина, режисер фільму "Секс та нічого особистого".

До речі, цей передпоказ вже другий та розрахований на журналістів та всю знімальну групу комедії.

"Допрем'єрний показ, де я уперше побачив фільм выдбувся у Львові. Фільм легкий. Хто любить легкість, хто любить комедію", - говорить Роман Луцький, актор фільму.

Звісно, переказувати сюжет комедії актори не хочуть. Чекають самої прем'єри. А вона відбудеться вже 20 грудня - у всіх кінотеатрах країни.