Мощный сигнал от ЕС: Волкер обратился к России с призывом [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Спецпредставитель США Курт Волкер назвал мощным сигналом решение ЕС еще на полгода продлить экономические санкции против России.
Курт Волкер обратился к России с призывом серьезно отнестись к выполнению минских соглашений.
"Мощный сигнал от ЕС, что Россия серьезно должна отнестись к выполнению Минских соглашений и сделать выбор в пользу мира в Украине", - написал Волкер в Twitter.
Strong signal from the EU that Russia needs to get serious about implementing Minsk agreements and choosing #peace4Ukraine. https://t.co/lnt5WL8U92— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 13 декабря 2018 г.
Напомним, что 13 декабря президент Европейского совета заявил о продлении экономических санкций против России.
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