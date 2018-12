Спецпредставитель США Курт Волкер назвал мощным сигналом решение ЕС еще на полгода продлить экономические санкции против России.

Курт Волкер обратился к России с призывом серьезно отнестись к выполнению минских соглашений.

"Мощный сигнал от ЕС, что Россия серьезно должна отнестись к выполнению Минских соглашений и сделать выбор в пользу мира в Украине", - написал Волкер в Twitter.

Strong signal from the EU that Russia needs to get serious about implementing Minsk agreements and choosing #peace4Ukraine. https://t.co/lnt5WL8U92