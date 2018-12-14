Сенат США звинуватив принца Саудівської Аравії у вбивстві журналіста [ Редактировать ]
Сенат США звинуватив саудівського принца-наступника у смерті журналіста Джамаля Хашоґджі. У схваленій сенаторами резолюції уся відповідальність за жорстоке вбивство покладена на Мухаммеда ібн Салмана.
Сенатори закликали уряд Саудівської Аравії притягти до відповідальності винних, хто б вони не були. Тепер документ має схвалити Палата представників, після чого резолюцію передадуть на підпис президентові Трампу.
по теме
Монахини проиграли в казино 500 тысяч украденных долларов
О хищении "значительной суммы денег" стало известно, когда в школе решили провести аудит от церкви
США и ближневосточные страны создают аналог НАТО
Ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии"
У США вкрали персональні дані мільйонів гостей роскішних готелей
Перші повідомлення не давали можливості зрозуміти масштаб проблеми, але тепер експерти визнають - у готельному бізнесі такого за всю історію ще ніколи не траплялося
Мужчина забил в голову гвоздь и остался жив
Мужчина самостоятельно отправился за помощью
Валютний дощ спричинив аварію на трасі
Гроші - просто на дорозі. В американському штаті Нью-Джерсі сталася низка ДТП через розкидані по шосе долари. Вони випали з інкасаторської машини