Сенат США звинуватив саудівського принца-наступника у смерті журналіста Джамаля Хашоґджі. У схваленій сенаторами резолюції уся відповідальність за жорстоке вбивство покладена на Мухаммеда ібн Салмана.

Сенатори закликали уряд Саудівської Аравії притягти до відповідальності винних, хто б вони не були. Тепер документ має схвалити Палата представників, після чого резолюцію передадуть на підпис президентові Трампу.