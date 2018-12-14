Какую опасность несет Рождество [ Редактировать ]
Шведские ученые из Лундского университета провели исследование и обнаружили, что рождественские и летние каникулы были связаны с более высоким риском сердечного приступа. Результаты опубликовали в журнале The BMJ.
В исследовании проанализировали данные более 283 тысяч случаев сердечных приступов за 16 лет. Скорее всего, это связано с повышенным эмоциональным напряжением.
В ходе работы исследователи обнаружили, что рождественские и летние каникулы были связаны с более высоким риском сердечного приступа (15% и 12% соответственно) по сравнению с контрольным периодом. Как контрольный срок были определены две недели до и после праздников и спортивного мероприятия.
Раннее утро - обычно восемь утра - и понедельник также были связаны с высокими шансами на приступ.
Наиболее опасным периодом был день накануне Рождества, 23 декабря: риск сердечного приступа в этот день увеличивался на 37%, достигая максимума примерно в 22:00.
Для Швеции день накануне Рождества - главный день зимних каникул, а значит, именно в это время эмоции людей достигают пика. Наиболее подверженной риску группой населения стали пожилые люди старше 75 лет и те, кто уже страдает диабетом или болезни сердца.
А вот 31 декабря не имело никакого риска для сердца.
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