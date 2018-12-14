Австралийка Катьяна Шойер, проснувшись среди ночи, обнаружила у себя в постели четырехметрового питона, сообщает Daily Mail. Девушка вынесла его из комнаты, после чего продолжила спать.

Катьяна проснулась оттого, что почувствовала необычный холод. Повернувшись, она заметила крупного ромбического питона рядом с собой. После того, как женщина отошла от первоначального шока, она взяла стоявшее неподалеку копье для рыбы и с его помощью унесла змею в мусорную урну.

На следующее утро она выпустила питона на волю. Сама Катьяна предположила, что змея намеревалась ее съесть, однако после передумала из-за размеров потенциальной жертвы.

Ранее женщина нашла двуглавую змею посреди двора.