Женщина проснулась с питоном в постели (видео) [ Редактировать ]
Австралийка Катьяна Шойер, проснувшись среди ночи, обнаружила у себя в постели четырехметрового питона, сообщает Daily Mail. Девушка вынесла его из комнаты, после чего продолжила спать.
Катьяна проснулась оттого, что почувствовала необычный холод. Повернувшись, она заметила крупного ромбического питона рядом с собой. После того, как женщина отошла от первоначального шока, она взяла стоявшее неподалеку копье для рыбы и с его помощью унесла змею в мусорную урну.
На следующее утро она выпустила питона на волю. Сама Катьяна предположила, что змея намеревалась ее съесть, однако после передумала из-за размеров потенциальной жертвы.
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