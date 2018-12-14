Чим може закінчитися ця історія з Насіровим? Та коли нарешті буде проведена реформа Фіскальної служби? Це теми для розмови з Оксаною Продан - народним депутатом та економістом, яка може дозволити собі незалежні оцінки щодо державних справ.

"За вашою оцінкою, які втрати через корупцію у податковій системі та на митниці щорічно несе Україна? Тобто за який пиріг борються, коли чубляться за Фіскальну службу?"

"Розміри різні, різні експерти називають різні цифри, і українські, і іноземні. Якщо з останніх, то німецькі журналісти Spiegel та інші видання давали інформацію про те, що втрати від податкової і митної недороботи від 750 млн євро на рік до 5 млрд на рік - вони про різному це дають".

"І в цьому році провалилась велика приватизація. Нагадаю, що бюджетний план по приватизації на 2018-й рік налічував більше 20-ти мільярдів гривень. Не заробили навіть і мільярда. За вашою оцінкою, це свідома політика блокування приватизації? Чи дійсно - так складається, що порядні інвестори не йдуть купувати українські підприємства?"

"Я би декілька відповідей на це питання дала. По - перше, хто рахував оці 20 млрд? Звідки ця цифра бралась? От собі вирішили, що стільки не вистачає, заклали їх туди. Нещодавно "Центренерго" відмінили приватизацію тому, що дуже маленьку цифру видали. Це одна частина... Хто 20 млрд рахував не зрозуміло. Інша частина, коли право власності не захищено, а воно сьогодні не захищено, як в українських, так і в іноземних бізнесменів: не дуже люди спішать, тим більше з військовим станом інвестор зупинився навіть той, який шов тому, що дивляться, що буде далі. І третє питання - для мене особисто, коли відбувається питання вібулось чи не відбулось приватизація, я завжди задумуюсь: я би своє особисте продавала, коли воно саме дешеве чи не продавала; чи є можливість знайти інші шляхи, чи в гральному бізнесі, чи в тому бурштині, чи деінде для того, щоб мати можливість наповнювати бюджет. А ті підприємства, які є збитковими так їх необхідно продавати, а ті які прибуткові - протримати до того часу, щоб вони були в ціні. Наприклад, зараз, що відбувається з "Укрзалізницею", говорять, що її теж колись будуть приватизувати, і що це потрібний процес. Але зараз запускають в цей ринок альтернативний бізнес, приватний. Таким чином, зразу український державний продукт, українська залізниця зразу впаде в ціні", - заявила Продан.