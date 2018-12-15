Поклонниками пива являются миллионы людей по всему миру. Такая популярность породила немало исследований и изучения этого напитка. Результаты этих исследований говорят не только о вреде этого напитка, но и о некоторой пользе. Интернет-журнал Factinteres собрал 5 фактов о пользе пива.

Сразу стоит оговориться, что речь пойдет не о каждодневном употреблении нескольких литров пива. В основном польза от пива проявляется при потреблении не выше 1-2 бокалов пива в неделю. Следует помнить, что чрезмерное употребление пива может привести к развитию множества серьезных заболеваний.

Укрепление костей

Практически все сорта пива содержат кальций. Именно этот элемент способствует укреплению костей. Благодаря этому у человека снижается риск развития остеопороза и других заболеваний костей. Усиливает эффект для костей и то, что в пиве содержится кремний, который также способствует улучшению костей.

Улучшается состояние кожи, ногтей и волос

Входящий в состав пива рибофлавин способствует улучшению общего состояния кожи, ногтей и волос. Усиливает эффект и то, что пиво содержит и другие витамины группы B, кроме B12. Лучше всего для поддержания здоровья кожи, ногтей и волос подходят темные сорта пива.

Нормализация метаболических процессов

В 100 мл пива содержится около 1.5% от суточной нормы железа. Этот показатель хоть и не велик, но для поддержания метаболических процессов этого достаточно. Плюс ко всему, железо способствует укреплению иммунитета.



Противомикробное действие

Во всех сортах пива содержатся полезные для человека флаваноиды, которые благотворно влияют на организм и славятся своими противомикробными действиями. Больше всего этих полифенолов содержится в темных сортах пива. Более того, ученые предполагают, что флаваноиды, которые содержатся в пиве, помогают снизить риск развития некоторых заболеваний сердца, но экспериментов на этот счет проведено не было.

Снижение риска онкологических и сердечных заболеваний

Для производства пива используется жареный ячмень, который различными способами фильтруют, а затем пастеризуют. Однако после всех обработок ячмень сохраняет феруловую кислоту, которая уменьшает риск развития онкологических и сердечных заболеваний. Как и в случае с флаваноидами, в темных сортах пива феруловой кислоты больше, чем в светлых.

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