Власти Австралии официально признали Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Австалии Скотта Моррисона.

"Австралия признает сейчас Западный Иерусалим, где находится Кнессет и многие другие правительственные институты, столицей Израиля", - подчеркнул глава правительства.

Однако пока что, Австралия не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вместо этого, власти откроют на Святой земле представительство по вопросам обороны и торговли. Премьер добавил, что посольство Австралии будет перемещено тогда, когда это будет возможно практически.

Ранее мы сообщали, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии.