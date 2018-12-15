Австралия признала Иерусалим столицей Израиля [ Редактировать ]
Власти Австралии официально признали Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Австалии Скотта Моррисона.
"Австралия признает сейчас Западный Иерусалим, где находится Кнессет и многие другие правительственные институты, столицей Израиля", - подчеркнул глава правительства.
Однако пока что, Австралия не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Вместо этого, власти откроют на Святой земле представительство по вопросам обороны и торговли. Премьер добавил, что посольство Австралии будет перемещено тогда, когда это будет возможно практически.
Ранее мы сообщали, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии.
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