Житель Шотландии скончался после падения с городской рождественской елки в городе Керколди. Инцидент произошел рядом с городской мэрией, сообщает The Guardian.



Мужчину (около 50 лет) обнаружили выходившие из ночного клуба посетители. Шотландец забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда свалился на газон. Позже пострадавший скончался в больнице.



В полиции заявили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.

К несчастью, такие инциденты происходят достаточно часто. Ранее школьник разбился насмерть на стройке.