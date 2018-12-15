Мужчина разбился насмерть, упав с рождественской елки [ Редактировать ]
Житель Шотландии скончался после падения с городской рождественской елки в городе Керколди. Инцидент произошел рядом с городской мэрией, сообщает The Guardian.
Мужчину (около 50 лет) обнаружили выходившие из ночного клуба посетители. Шотландец забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда свалился на газон. Позже пострадавший скончался в больнице.
В полиции заявили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.
К несчастью, такие инциденты происходят достаточно часто. Ранее школьник разбился насмерть на стройке.
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