"Жовті жилети" повертаються. Францію накрила п'ята хвиля протестів - вже не така потужна. Подекуди спалахнули сутички з поліцією, затримали понад півтори сотні людей, 112 - помістили під варту. Як реагує влада і чи збираються мітингарі відступати - дивіться далі.

Щойно сонце зійшло над Єлисейськими полями, з'являються перші кілька сотень "жовтих жилетів". До центру стягують загони поліції і бронетехніку. На в'їзді до столиці перевіряють автомобілі, посилено охороняють вокзали і автостанції. Цього разу по всій країні мобілізували близько 90 тисяч силовиків. У Парижі - 8 тисяч. Усе через найвищий рівень терористичної загрози - його запровадили після нападу в Страсбурзі. Влада закликала протестувальників не збиратися, утім - марно.

"Після страсбурзького теракту протести не такі активні. Але, я вважаю, наступної суботи і через суботу, вони знову будуть такими, як і раніше. Зараз відносне затишшя, але поступово усе повернеться", - говорить Луїк Боле, протестувальник.

Штиль тривав недовго. Ще в першій половині дня неподалік від Тріумфальної арки почалися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Тим часом більш помірковані "жовті жилети" зібралися біля Паризької опери. Обіцяють не відступати, поки уряд не виконає їхні вимоги. Якщо кілька тижнів тому активісти закликали зменшити податки, підвищити зарплати, дати роботу, то тепер вигукують - "Макрона у відставку".

"Пане президенте, ми стомилися! Нас переповнює лють, і в нас немає іншого способу зробити так, щоб нас почули - лише вдягнути ці - тепер уже славетні "жовті жилети"", - говорить Прісцила Людовскі, учасниця протесту.

Не пасуть задніх і в регіонах. Акції відбулися в Нанті, Марселі, Бордо. По всій країні затримали близько сотні порушників порядку.

"П'ятий акт" протестів виявився не таким масовим. Для порівняння, минулої суботи до відділків поліції потрапили майже п'ять сотень демонстрантів. А на вулиці в різних містах тоді вийшло вдвічі більше людей. Підтримка "жовтожилетного" руху серед населення теж зменшилася. Раніше акції схвалювали 70 відсотків французів. Тепер прихильників і противників приблизно порівну. Почалися протести місяць тому з вимоги не підвищувати ціни на пальне. І не припинилися навіть після поступок влади.