За допомогою до фахівців звернулися кілька десятків прикордонників

Невідкладна стоматологічна допомога для фронтовиків. За ініціативи небайдужих столичних підприємців - цього тижня лікарі влаштували волонтерський тур Донбасом. На прийомі побував і наш кореспондент Даніїл Снісар.

Свою волонтерську місію стоматологи розпочинають о сьомій ранку. У Маріуполь приїхали лікувати військовослужбовців Донецького Прикордонного Загону.

"Бійці ідуть на фронт маючі стоматологічні захворювання, які потім в умовах перебування у бойових діях, чи просто в наближених до фронту ділянках, вони можуть суттєво поглиблюватись. Ми маємо все ж таки робити волонтерську нашу місію. Допомогати тут. Бо, на жаль, миттєво створити стоматологічну службу в цих прикордонних регіонах - навряд чи можливо", - заявив Андрій Копчак, директор стоматологічно-медичного центру національного медичного університету імені Богомольця.

За допомогою до фахівців звернулися кілька десятків прикордонників. Лікарі налаштовані працювати до пізнього вечора, аби встигнути прийняти усіх охочих.

"Це вперше до нас приїхала волонтерська допомога - стоматологія з приватної клініки. Це дуже важливо, тому що зараз, в тяжкий час - у нас іде цілодобова служба. Часу на лікарів, особливо стоматологів , мабуть, найменше. Не вистачає часу. Тому вважаю, це потрібно і важливо", - говорить Олеся, військовослужбовець Донецького прикордонного загону.

"Вы понимаете - это очень важно. Потому что они не всегда могут прийти, скажем, в поликлинику, или доставить их в эту поликлинику, в тот же госпиталь. Таким образом, мы им помогаем. Кроме ортодонтии, производятся и хирургические вмешательства, и терапевтические. Буквально за 3 дня было пролечено и проконсультировано больше 140 бойцов", - розповідає Олександр Канюра, проректор національного медичного університету імені Богомольця.

Лікування розпочинають відразу після консультацій. Для рентгену пацієнту навіть не доводиться вставати з крісла. Сучасний мобільний апарат видає знімок за лічені секунди.

"Видалення було у 4. І проконсультовані. І власне, що дуже добре - рентген. Рентген з собою. Не треба ніде їздити. Тут же на місці робиться рентген і тактика подальшого лікування", - говорить Влада Морська, лікар-стоматолог Донецького прикордонного загону.

Сучасне обладнання та усі необхідні матеріали для лікування надає власник приватної клініки з Києва. Це вже десята, організована Салімом Караме волонтерська місія - спеціально для потреб українських військових. Цього тижня група об'їздила 5 прифронтових міст. Приймають пацієнтів навіть у польових умовах - у пересувних мобільних кабінетах.

"Это машина скорой помощи. Это моя гордость. У меня таких 3. В этой машине можно вести любые стоматологические манипуляции, вплоть до имплантации", - розповідає Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки.

У кріслах стоматологів волонтерів, за кілька років, побували більше тисячі наших захисників. Цього тижня допомогу отримають ще близько 300 військовослужбовців.

"Сейчас мы лечим пограничников. Отсюда мы едем лечить моряков. Мы открыли новую детскую стоматологию в Киеве. Мы лечим детей погибших военных бесплатно. По этому пожалуйста, если нужно - обращайтесь, приезжайте. Наша клиника будет помогать всегда и мы будем вас поддерживать", - говорить Салім Караме, волонтер, власник стоматологічної клініки.

Наступний масштабний виїзд до прифронтових регіонів - волонтери обіцяють влаштувати у лютому.