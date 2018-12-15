В Угорщині тривають антиурядові протести [ Редактировать ]
Не вщухають і антиурядові протести в Угорщині. У столиці на вулиці вийшли більше двох тисяч людей. Вони обурені політикою прем'єра Віктора Орбана, зокрема, змінами в трудовому кодексі.
Парламент ухвалив законопроект, за яким майже вдвічі збільшується кількість понаднормових робочих годин. Протестувальники його назвали "рабським".
Масові акції в Будапешті тривають вже три дні поспіль. За цей час поліція арештувала 51 людину.
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