Протесты во Франции: количество жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
Количество погибших участников антиправительственных протестов во Франции увеличилось до семи. Об этом сообщает BBC.
"Семь человек погибли в результате протестов «желтых жилетов», последний трагический случай произошел в пятницу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, полиция в Париже задержала 168 человек, причем 115 человек были арестованы.
Несмотря на то, что правительство, после теракта на рождественском рынке в Страсбурге призвало протестующих остановить акции, они все же вышли на улицы. Впрочем, их количество было значительно меньше, чем на прошлых выходных.
Как сообщалось, сегодня во Франции уже в пятый раз проходит акция протеста движения "желтых жилетов".
Напомним, что в Израиле также начались протесты "желтых жилетов".
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