Количество погибших участников антиправительственных протестов во Франции увеличилось до семи. Об этом сообщает BBC.

"Семь человек погибли в результате протестов «желтых жилетов», последний трагический случай произошел в пятницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция в Париже задержала 168 человек, причем 115 человек были арестованы.

Несмотря на то, что правительство, после теракта на рождественском рынке в Страсбурге призвало протестующих остановить акции, они все же вышли на улицы. Впрочем, их количество было значительно меньше, чем на прошлых выходных.

Как сообщалось, сегодня во Франции уже в пятый раз проходит акция протеста движения "желтых жилетов".

Напомним, что в Израиле также начались протесты "желтых жилетов".