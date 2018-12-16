Обзор A4Tech Bloody R30: мышка для виртуальных побед [ Редактировать ]
Компьютерная мышь для многих пользователей компьютеров не является чем-то особенным – обычный манипулятор, от которого требуется совсем немного: чтобы удобно лежал в руке и работал исправно.
Когда речь заходит об играх и геймерах, то требования к компьютерной мышке возрастают в разы, поскольку попадание в лидеры турнирных таблиц по количеству побед порой зависят не только от опыта, но и от точного "оружия" в руках, которое не подведет в самый ответственный момент.
Именно для таких виртуальных боев была создана мышка A4Tech Bloody R30. Игровая мышь отличается от своих конкурентов комбинированной возможностью работать как в беспроводном, так и в проводном режимах. О своих впечатлениях об этом продукте я поведаю в этом обзоре.
Комплектация
A4Tech Bloody R30 поставляется в традиционной для геймерской линейки упаковке с обилием иллюстраций в игровом исполнении, а сама коробка обладает удобной "дверцей", открыв которую можно оценить будущий продукт перед покупкой – мышка, защищенная прозрачным пластиковым блистером.
Внутри находится: мышка с USB ресивером, USB-док-станция, MicroUSB кабель для зарядки, две фирменные наклейки, инструкция и гарантийный талон. Как для периферийного устройства, набор получился очень даже богатым.
Дизайн
Bloody R30 получила эргономичный корпус под правую руку, причем с упором на крупные ладони. В обхвате мышка лежит крепко, очень удобно, все кнопки находятся как раз в удобных местах для пальцев.
Внешне Bloody R30 привлекает вид своим агрессивным дизайном и приятной глазу двухзонной подсветкой колесика мышки и логотипа.
Корпус выполнен из прочного пластика, а матовое покрытие не скользит и позволяет надежно удерживать мышку в руке. Для более надежного обхвата, по бокам мышки нанесены бороздки, создающие дополнительное трение.
Колесико прокрутки работает тихо и плавно, чтобы оно не скользило, производитель покрыл его ребристой резиной. Боковые клавиши крупные и нажимаются с отчетливым кликом.
Позади колесика прокрутки расположены три кнопки, которые в зависимости от выбранного профиля Ultra Core могут выполнять разную функциональность, включая смену разрешения лазерного сенсора.
Снизу Bloody R30 обладает металлическими полированными ножками, которые скользят на любой поверхности и не собирают пыль, как это бывает на пластиковых аналогах, требующие периодической очистки. Здесь же находится выемка для хранения ресивера – удобно, если нужно носить с собой вместе с ноутбуком.
Эксплуатация
В Bloody R30 используется проверенный сенсор ADNS-9800 с максимальным разрешением 4000 dpi. К его работе я не заметил никаких замечаний, как на высоких разрешениях, так и на низких.
Что касается беспроводной работы, то работает мышка в радиодиапазоне без никаких проблем, будто играешь обычной проводной – точно обрабатывает даже самые резкие движения, не замечено никакой задержки отставания. В общем, позиционирование курсора одинаково точно как в играх, так и в веб-серфинге или рисовании.
При тестировании мышь приятно порадовала приятной особенностью: док-станция в принципе не особо нужна, так как ресивер уверенно держит сигнал даже на расстоянии 4 метра напрямую. Хотя для эстетики я бы оставил док-станцию на столе для подключения флешек и подзарядки мышки в случае разряда аккумулятора – он, кстати, несъемный и требует периодической подзарядки (раз в 2 недели). Более того, во время зарядки мышкой можно продолжать пользоваться.
Программное обеспечение
При первом подключении мышки выясняется неприятный факт – ее сенсор настроен на минимальное значение в 400 dpi, поэтому необходимо загрузить программу Bloody 6 для дополнительной настройки.
Не могу назвать ПО от производителя очень удобным – есть серьезные претензии к интерфейсу и некоторым платным функциям, которые расширяют возможности Bloody R30 в играх, но ставлю большой плюс за локализацию и широкие возможности по настройке.
К примеру, мне понравились широкие возможности по настройке режимов стрельбы каждой игры и каждого вида оружия отдельно – именно за этот функционал геймеры ценят серию Bloody. Стоит отметить, что эти настройки реально упрощают прицеливание в играх, превращая мышку в едва ли не "читерское" устройство, так что использование этих упрощающих геймплей возможностей остается на совести игрока.
После выставления более высокой точности DPI, цветовой палитры подсветки и прочих дополнительных настроек для кнопок, все изменения прошиваются в микроконтроллер мышки и программой можно больше не пользоваться.
Итог:
A4Tech Bloody R30 – это хорошая и качественная игровая мышка как для начинающих, так и для профессиональных геймеров. Несмотря на то, что она беспроводная, во время использования вы не почувствуете, что работает она по радиосигналу – настолько точный тут используется приемник. За невысокую цену (1099 грн) будущий владелец получит эргономичный корпус, богатый комплект и привлекательный внешний вид с приятным бонусом в виде подсветки. Рекомендую.
Благодарим компанию EDG GROUP за предоставленное устройство
Достоинства:
- Эргономичный корпус
- Качественная сборка
- Богатая комплектация
- Двухзонная подсветка
- Большой выбор для настроек в играх
- Уверенный сигнал в беспроводном режиме
- Точный сенсор
- Металлические ножки
Недостатки:
- Неудобное программное обеспечение для настройки мышки
- Первое подключение требует настроек DPI сенсора
- Не подходит для левшей
- Несъемный аккумулятор
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