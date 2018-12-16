Компьютерная мышь для многих пользователей компьютеров не является чем-то особенным – обычный манипулятор, от которого требуется совсем немного: чтобы удобно лежал в руке и работал исправно.

Когда речь заходит об играх и геймерах, то требования к компьютерной мышке возрастают в разы, поскольку попадание в лидеры турнирных таблиц по количеству побед порой зависят не только от опыта, но и от точного "оружия" в руках, которое не подведет в самый ответственный момент.

Именно для таких виртуальных боев была создана мышка A4Tech Bloody R30. Игровая мышь отличается от своих конкурентов комбинированной возможностью работать как в беспроводном, так и в проводном режимах. О своих впечатлениях об этом продукте я поведаю в этом обзоре.

Комплектация

A4Tech Bloody R30 поставляется в традиционной для геймерской линейки упаковке с обилием иллюстраций в игровом исполнении, а сама коробка обладает удобной "дверцей", открыв которую можно оценить будущий продукт перед покупкой – мышка, защищенная прозрачным пластиковым блистером.

Внутри находится: мышка с USB ресивером, USB-док-станция, MicroUSB кабель для зарядки, две фирменные наклейки, инструкция и гарантийный талон. Как для периферийного устройства, набор получился очень даже богатым.

Дизайн

Bloody R30 получила эргономичный корпус под правую руку, причем с упором на крупные ладони. В обхвате мышка лежит крепко, очень удобно, все кнопки находятся как раз в удобных местах для пальцев.

Внешне Bloody R30 привлекает вид своим агрессивным дизайном и приятной глазу двухзонной подсветкой колесика мышки и логотипа.

Корпус выполнен из прочного пластика, а матовое покрытие не скользит и позволяет надежно удерживать мышку в руке. Для более надежного обхвата, по бокам мышки нанесены бороздки, создающие дополнительное трение.

Колесико прокрутки работает тихо и плавно, чтобы оно не скользило, производитель покрыл его ребристой резиной. Боковые клавиши крупные и нажимаются с отчетливым кликом.

Позади колесика прокрутки расположены три кнопки, которые в зависимости от выбранного профиля Ultra Core могут выполнять разную функциональность, включая смену разрешения лазерного сенсора.

Снизу Bloody R30 обладает металлическими полированными ножками, которые скользят на любой поверхности и не собирают пыль, как это бывает на пластиковых аналогах, требующие периодической очистки. Здесь же находится выемка для хранения ресивера – удобно, если нужно носить с собой вместе с ноутбуком.

Эксплуатация

В Bloody R30 используется проверенный сенсор ADNS-9800 с максимальным разрешением 4000 dpi. К его работе я не заметил никаких замечаний, как на высоких разрешениях, так и на низких.

Что касается беспроводной работы, то работает мышка в радиодиапазоне без никаких проблем, будто играешь обычной проводной – точно обрабатывает даже самые резкие движения, не замечено никакой задержки отставания. В общем, позиционирование курсора одинаково точно как в играх, так и в веб-серфинге или рисовании.

При тестировании мышь приятно порадовала приятной особенностью: док-станция в принципе не особо нужна, так как ресивер уверенно держит сигнал даже на расстоянии 4 метра напрямую. Хотя для эстетики я бы оставил док-станцию на столе для подключения флешек и подзарядки мышки в случае разряда аккумулятора – он, кстати, несъемный и требует периодической подзарядки (раз в 2 недели). Более того, во время зарядки мышкой можно продолжать пользоваться.

Программное обеспечение

При первом подключении мышки выясняется неприятный факт – ее сенсор настроен на минимальное значение в 400 dpi, поэтому необходимо загрузить программу Bloody 6 для дополнительной настройки.

Не могу назвать ПО от производителя очень удобным – есть серьезные претензии к интерфейсу и некоторым платным функциям, которые расширяют возможности Bloody R30 в играх, но ставлю большой плюс за локализацию и широкие возможности по настройке.

К примеру, мне понравились широкие возможности по настройке режимов стрельбы каждой игры и каждого вида оружия отдельно – именно за этот функционал геймеры ценят серию Bloody. Стоит отметить, что эти настройки реально упрощают прицеливание в играх, превращая мышку в едва ли не "читерское" устройство, так что использование этих упрощающих геймплей возможностей остается на совести игрока.

После выставления более высокой точности DPI, цветовой палитры подсветки и прочих дополнительных настроек для кнопок, все изменения прошиваются в микроконтроллер мышки и программой можно больше не пользоваться.

Итог:

A4Tech Bloody R30 – это хорошая и качественная игровая мышка как для начинающих, так и для профессиональных геймеров. Несмотря на то, что она беспроводная, во время использования вы не почувствуете, что работает она по радиосигналу – настолько точный тут используется приемник. За невысокую цену (1099 грн) будущий владелец получит эргономичный корпус, богатый комплект и привлекательный внешний вид с приятным бонусом в виде подсветки. Рекомендую.

Благодарим компанию EDG GROUP за предоставленное устройство

Достоинства:

Эргономичный корпус

Качественная сборка

Богатая комплектация

Двухзонная подсветка

Большой выбор для настроек в играх

Уверенный сигнал в беспроводном режиме

Точный сенсор

Металлические ножки

Недостатки: