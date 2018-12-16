На YouTube можно найти все: от музыкальных клипов до видеоуроков по приготовлению борща. Но есть откровенно странные видеоролики, которые просто так не понять. 10 самых странных мы собрали для вас в одном материале.

Benjamin Bennett

Автор этого канала в своих видео просто сидит и улыбается. Вот уже три года подряд он забирается в угол и сидит там по четыре часа без малейшего движения. На сегодняшний день снято уже около 300 видео. Единственное, что в них меняется, - это одежда автора.

SillyConeBaby

Наверное, самый жуткий канал в подборке. Его владелица души не чает в силиконовых куклах-младенцах и снимает ролики, в которых нянчится и играет с ними. На первый взгляд - безобидные видео, но куклы настолько реалистичны, что выглядят довольно крипово. Тем не менее ролики набирают миллионы просмотров.

My Wife’s Junk

Владелец этого канала продает ненужные вещи своей жены, рассказывая о них в манере ведущих "Магазина на диване". Если вам что-то понравится, можете прикупить себе. Все лоты действительно выставлены на eBay.

Breadfaceblog

Этот канал посвящен хлебу, только его здесь не едят и не готовят. Красивая девушка на камеру мнет лицом сложенные горкой ломтики хлеба, пончики и другие хлебобулочные изделия. Да, ваша жизнь уже не будет прежней.

Мелok chalk

А эта девушка очень любит мел. Настолько, что поедает его целыми килограммами. Она тестирует различные сорта мела и глины, делает на них обзоры и аппетитно хрустит белоснежным лакомством на камеру.

I like SOAP

Как понятно из названия этого канала, его владелица любит мыло. К счастью, она его не ест, а всего лишь снимает обзоры, в ходе которых строгает куски мыла, крошит их, постукивает друг о дружку и купает в тазу или ванне с красивой пенкой. Все это для того, чтобы вы могли отдохнуть и расслабиться.

skippy62able

А вот парень по прозвищу L.A. Beast ест все без преувеличения. Ему плевать, съедобное это или нет. Лос-Анджелесский Зверь внесен в Книгу рекордов Гиннесса за скоростное поедание аппетитных и не очень вещей. На его счету тонны чизбургеров, яиц и сливочного масла, а также более необычных блюд вроде кактусов и тарантулов.

AdamDiddy

Позитивный Адам Дидди с одноименного канала коротает свободное время за попытками смыть в унитаз все, что попадется ему под руку. Комизма этому действию придает забавная манера комментирования ведущего и музыкальное сопровождение, которое он создает своим гнусавым голосом.

Andrew Ucles

Парень с этого канала ненормальный чуть менее, чем полностью. Он гоняется за дикими животными в их естественной среде обитания и ловит голыми руками. Причем это не какие-нибудь постановочные видео, а реальные съемки его приключений, где он донимает змей, крокодилов, лисиц и дикобразов. В одном из роликов ему даже удалось поймать живого ястреба!

HowToBasic

Оформление и стилистика HowToBasic заставляет думать, что перед нами канал образовательной тематики из серии "Как сделать…", но это впечатление обманчиво. Кажется, что ролики нормальные, но где-то к середине начинается безумие. В общем, это надо видеть.

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