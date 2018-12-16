Настя Каменских сменила имидж до неузнаваемости (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских, которая ранее похвасталась обручальным кольцом, кардинально поменяла имидж. Теперь артистка стала блондинкой.
Один из судей, певец и судья шоу "Х-фактор" Андрей Данилко признался, что даже не узнал свою коллегу. "Зашел сегодня за кулисы и не сразу узнал Настю", - сказал он.
Пользователи сети в большинстве своем поддерживают новый образ Каменских: "Ух ты, неожиданно, но ты прекрасна", "Очень симпатичная", "Совершенно другая Настя, мне нравится", "Супер, ты хорошеешь с каждым днем", "Как Барби".
Нашлись и те, кто называет прическу звезды слишком "неестественной". "Брюнеткой тебе было намного лучше", – пишут юзеры в комментариях.
Напомним, это далеко не первый раз, когда Каменских подвергается критике.
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